Söke’de Avukatlar Günü kutlandı

Söke’de Aydın Barosu Söke Temsilciliği tarafından ‘5 Nisan Avukatlar Günü’ nedeniyle Atatürk büstüne çelenk sundu, basın açıklaması yaptı. Açıklama Aydın Barosu Söke Temsilcisi Av. Nuray Güler Demir tarafından yapıldı.

Deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce vatandaş ve 121 meslektaşlarının acısını yüreklerinde hissettiklerini belirterek sözlerine başlayan Av. Nuray Güler Demir, “Enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Av. Nuray Güler Demir açıklamasında, “Deprem bölgesindeki Barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiştir. 10 bine yakın meslektaşımızın ev ve-veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Bu şartlar altında, başta deprem bölgesi olmak üzere, yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi, dün olduğu gibi bugün de avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle, depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformu ile çözümü için TBB’nin ve tüm Baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir” dedi.