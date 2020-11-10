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Söke’de Atatürk törenle anıldı

SÖKE'DE ATATTÜRK TÖRENLE ANILDI

AYDIN 10.11.2020, 10:12
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Söke’de Atatürk törenle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82. yılında tüm yurtta olduğu gibi Söke’de de törenle anıldı.

Törene İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet meydanında gerçekleşen törende ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Çelenklerin sunulmasının ardından iki dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Ahmet Öztürk yaptı. Şiirlerin okunduğu törende tek kişilik zeybek gösterisi yer alırken, öğrenci İlayda Eren "Nasıl Söylerim Öldüğünü" adlı şarkıyı söyledi. Törende son olarak 10 Kasım ile ilgili okullar arası yapılan şiir, kompozisyon, resim gibi dallardaki yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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