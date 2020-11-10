banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
11 ayda 17 milyarlık borç yapılandırıldı
11 ayda 17 milyarlık borç yapılandırıldı
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?

Söke’de Atatürk Fotoğrafları sergisi açıldı

SÖKE'DE ATATÜRK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

AYDIN 10.11.2020, 10:20
Söke’de Atatürk Fotoğrafları sergisi açıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Söke Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fotoğraf sergisi belediye meydanında açılırken, beğeni topladı. Cumhuriyet meydanında gerçekleşen anma töreni sonrası İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde protokolün diğer üyeleri ile belediye meydanına geçti. Burada hazır bulunan ve Atatürk’ün çeşitli fotoğraflarından oluşan sergi gezildi.

Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı bulutlu
banner378