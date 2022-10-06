Söke’de anne sütünün önemine dikkat çekildi

Aydın’ın Söke ilçesinde toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla anne sütünün faydaları konusunda anne ve anne adaylarına eğitim düzenlendi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Aydın’ın Söke ilçesinde anneler ve anne adaylarına anlamlı bir eğitim verildi. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Sağlıklı Hayat Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi anlatıldı. Özellikle ilk 6 ay boyunca anne sütünün verilmesi gerektiğine dikkat çekilen eğitimde emzirmenin aynı zamanda bebeklerin ilk aşısı olduğu ifade edildi.

Konu ile ilgili Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “1-7 Ekim Emzirme Haftası’nda toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezimizde bulunan Gebe Bilgilendirme Sınıfında Ebe Hülya Yalçın ve Ebe Radiye Turan tarafından anne sütünün faydaları konusunda anne ve anne adaylarına eğitim düzenlendi. 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenme ve 2 yıl veya daha fazla süreye kadar emzirmeye devam edilmesi, israf ve obezite dahil olmak üzere her türlü çocuk yetersiz beslenmesine karşı güçlü bir savunma hattı oluşturur. Emzirme aynı zamanda bebeklerin ilk aşısı olarak da işlev görür ve onları birçok yaygın çocukluk hastalığına karşı korur” ifadeleri yer aldı.