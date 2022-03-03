Söke’de akıl ve zeka oyunlarında final heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliği kapsamında 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın Söke Finali yapıldı. İlçe şampiyonası sonunda kategorilerinde birinci olanlar; Aydın’da yapılacak il şampiyonasında Söke’yi temsil etmenin yanında 10-12 Haziran’da Diyarbakır’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılabilmek için yarışacaklar.

Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi ve Söke Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile Söke Belediyesi Düğün salonunda gerçekleşen Söke finallerine 40 okuldan toplam 252 sporcu katıldı. 7 farklı oyun ve 10 kategoride gerçekleşen Akıl ve Zeka Oyunları Söke Finali’nde ilk ve orta öğretim öğrenciler yer aldı. Söke finali açılışına Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Özel Büro Sorumlusu Mustafa Polat katılarak açılış hamlesini yaptı.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın, “Turnuvaya böylesi bir yüksek katılımı görünce gururlanmamak elde değil. Yarışmada yer alan her bir öğrencimiz bizim için birincidir” diye konuşarak tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Akıl ve zeka oyunlarının son yıllarda Söke’de ivme kazandığına dikkat çeken turnuva direktörü Hülya Emre Yıldız, “Zeka oyunları ile bilgi ve becerisini arttıran çocukların kendine olan güveni artmakta, kendi sınırlarını tanıması sağlanmaktadır. Zeka oyunları hem eğlendiriyor hem de öğretiyor. Turnuvaya desteklerini sunan Söke Kaymakamlığına, Söke Belediyesine ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu’na, turnuvaya katılan ve oyun desteği veren okullarımıza, turnuvaya destek veren kişi ve kuruluşlara, danışman öğretmenlerimize, velilerimize, turnuvayı yöneten hakemlerimize ve turnuva süresince mücadele veren tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkürler” dedi.