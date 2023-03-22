Söke’de akıl ve zeka oyunları ilçe turnuvası ödül töreni yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) işbirliğiyle Aydın ili genelinde 17 ilçede yapılan turnuvaların Söke’deki turnuvası tamamlandı. İlk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı ilçe turnuvasında Söke’deki 44 okuldan 190 öğrenci yarıştı. Turnuvada 74 öğretmen danışman ve hakem olarak görev yaptı.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödül töreni Sazlı kültür salonunda gerçekleştirildi. Törene İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Salih Devrim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı. 5’er kategoride yarışan ve dereceye giren ilk ve ortaokul öğrencilerine ödülleri verildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular 27 Nisan’da Koçarlı’da yapılacak İl Şampiyonasında mücadele edeceği öğrenildi.