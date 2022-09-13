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Söke’de akaryakıt tankeri kıraathaneye girdi: 2 yaralı
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi’nde akaryakıt yüklü bir tankerin kıraathaneye girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hafif şekilde yaralandı.
AYDIN 13.09.2022, 17:44
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi’nde akaryakıt yüklü bir tankerin kıraathaneye girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre N.K. kontrolündeki akaryakıt yüklü bir tanker geri geri giderken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kıraathaneye girdi. Kıraathanenin bahçe kısmında oturan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kıraathanenin duvarı yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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