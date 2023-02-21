Söke’de afetlerde ‘Psikolojik İlk Yardım’ semineri

Söke Kent Konseyi Psikososyal Destek Çalışma Grubu tarafından ‘Psikolojik İlk Yardım’ konulu seminer gerçekleştirildi.

Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapılan seminerde Psikolojik Danışman Yasemin Ateş, Dilan Bozkurt Önkal ve Hacer Saki konuşmacı olarak yer aldı. Seminerde depreme maruz kalmış kişilere destek olurken nelere dikkat edilmesi gerektiği, Afet durumunda psikolojik ilk yardımın destek türü olduğu, temel de etkileşim içinde olmak ve orada hazır bulunmanın artılarını, ümit ve güven duygularını oluşturmanın önemi gibi konulara dikkat çekildi.

Depreme maruz kalmış bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken kurallar gibi önemli bilgilerin paylaşıldığı seminere Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört başta olmak üzere Yürütme Kurulu üyeleri, konseyin çalışma grupları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört; ruh sağlığının insan yaşamındaki öneminden söz ederek, seminerin gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Başkan Ondöry, Kent Konseyi çatısı Psikososyal Destek Çalışma Grubu oluşturdukları belirterek; “Yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkür ediyorum. Grubumuz önemli bir seminer ile çalışmalarına başlamış oldu” dedi. Konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etti.