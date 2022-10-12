Son Dakika
Söke’de 8 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
AYDIN 12.10.2022, 10:54
Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yeni Mahallede icra edilen operasyonda “ Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan ” hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan A.D isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.