Söke’de 8 Mart’ta depremzede kadınlarla bir araya geldiler

Söke Emek Kültür Sanat Platformu ve Söke Kadın Platformu anlamlı bir etkinliğe imza attı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde depremzede kadınlar ve çocuklarıyla bir araya gelindi. Alevi Kültür Derneği’nde gerçekleşen etkinliğe Söke Belediyesi de katkı sağladı.

Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Platformların bileşeni olan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katılımcılar arasında yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında katılımcıların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Çiğdem Erdoğan Akbaba; “Söke Emek Kültür Sanat Platformu ve Söke Kadın Platformu olarak bir araya gelerek etkinlik düzenledik. 8 Mart’ta kapalı mekanlarda olmayı kabul etmiyorduk, alanlarda oluyorduk. Ama bu 8 Mart’ta siz kadınların yanlarında olmayı daha anlamlı bulduk. Çocukları da göz ardı etmedik. Keşke böyle bir felaketten dolayı bir ara gelmeseydik ancak hayatın ne getireceğini bilmiyoruz. Bizler yardım etmiyoruz, biz dayanışma içindeyiz. Bizler de aynı durum içinde olabiliriz” dedi.

Söke Emek Kütür Sanat Platformu adına konuşan Söke Eğitim-Sen Temsilciliği yürütme kurulu üyesi Songül Güngörmüş ise, "Deprem bölgesinden gelen sevgili kadınlar, memleket için umut olan evlatlarınız ve yakınlarınızla beraber Sökemize hoş geldiniz. Saatler 04.17’yi gösterirken duyduğunuz acı acımız oldu. Sizlerle hiç tanışmadık belki ama sizlerle beraber ciğerlerimiz yandı. Toprak altında kurtarılmayı bekleyen anneler, babalar, nineler, dedeler ve çocukların hepsi bizimdi. Gözyaşlarımız aynı yerde olmasa da aynı yere aktı. Göçük ve enkaz altında umut haberleri beklerken Sıcak yediğimiz yemekten, sıcacık evimizden, içtiğimiz sudan yattığımız yataktan utandık bizler. Sizler ise arkada hatıralarınızı, çocukluğunuzu, geçmişinizin izlerini bırakıp geldiniz bize. Kimimizle yan apartmandan kimimizle aynı mahalleden oldunuz artık. Sadece mahalledaş değil acıda paydaş olduk. Acınızı acımızla yoğurarak aynı havayı soluyacağız Sökemizde. Yalnız değiliz, birlikteyiz. Yitirdiğimiz canları anıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu yapıldı.

Psikolog Simge Varol’un depremzede kadınlara yönelik psikolojik destek semineri verildi. Cemevi bahçesinde depremzede ailelerin çocukları ise interaktif oyunlar ve etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Çocukların eğlencesi görülmeye değerdi.