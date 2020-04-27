Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye ceza

POLİS KONTROL

Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye ceza

POLİS KONTROL

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:29
0 Okunma
Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye ceza

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, 22 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan saat 24.00’de sona erdi. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması boyunda uyulması gereken kurallar ile istisnai uygulamalar açıklanmış ve bu kurallara uyulması istenmişti.

Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandı. Dört günü kapsayan süreç içerisinde Söke’de kurallara uymayan 46 kişiye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında toplam 40 şahsa, 114 bin 968 TL ceza; jandarma sorumluluk sahasında ise 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi. Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara uygulanan toplam para cezası 133 bin 868 TL gerçekleşti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Necmettin Tufan; “İHD Ankara Şubesi ve Ankara Barosu siz neyin peşindesiniz?”
Necmettin Tufan; “İHD Ankara Şubesi ve Ankara Barosu siz neyin peşindesiniz?”
Metin Yavuz’dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek
Metin Yavuz’dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek
Dilek Yarımadası’nda yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor
Dilek Yarımadası’nda yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim