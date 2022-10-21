Söke’de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir araçtan inerek uzaklaşan 34 düzensiz göçmen hava destekli arama faaliyeti ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’nde plakası tespit edilemeyen bir araç içesinden düzensiz göçmenlerin inerek çevreye dağıldığı ihbarı alındı. Ekipler tarafından Yenidoğan Mahallesi ve çevresinde hava destekli arama faaliyeti başlatıldı. Yapılan aramalarda 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 34 düzensiz göçmenin işlemlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.