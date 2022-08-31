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Söke’de 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü yapıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Aydın’ın Söke ilçesinde Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü yapıldı.
AYDIN 31.08.2022, 12:59
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Aydın’ın Söke ilçesinde Fener Alayı ve Zafer Yürüyüşü yapıldı.
Söke’nin Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe Sökeliler yoğun ilgi gösterdi. Ellerde meşale ve bayraklarla, Söke Belediyesi Şehir Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe; Söke’nin caddelerinde vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden bayraklarla ve alkışlarla destek verdi.
Fener Alayı ve yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar Dj. Burak Aydın’ın canlı performansı ile doyasıya eğlendi.
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