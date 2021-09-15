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Söke’de 2021 yılı pamuk toplama ücretleri açıklandı

2021 yılı makine ile pamuk toplama ücretleri belli oldu. Söke Ziraat Odası Meclis toplantısında karar alınırken, kamuoyuna açıklandı.

AYDIN 15.09.2021, 08:02
Söke’de 2021 yılı pamuk toplama ücretleri açıklandı

2021 yılı makine ile pamuk toplama ücretleri belli oldu. Söke Ziraat Odası Meclis toplantısında karar alınırken, kamuoyuna açıklandı.

Söke Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada; "Makine toplama ücreti 2021 yılı için dekar bazında 210 TL (İkiyüzon) KDV dahil , preseli makine ücreti KDV dahil 230 TL olarak 14 Eylül 2021 tarihinde yapılan meclis toplantımızda belirlenmiştir. Nakliye hariçtir. 2021 yılına ait 1 kg pamuğun toplama ücreti sosyal ve ekonomik koşullar göz önüne alınarak dayı başı ücreti dahil 1,35 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

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