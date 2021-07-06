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Söke’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesi Ağaçlı kavşağında meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı.

AYDIN 06.07.2021, 00:49
Söke’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesi Ağaçlı kavşağında meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre; Emrah G. yönetimindeki 35 KD 8358 plakalı araç ile Söke’den Kuşadası’na seyir halinde olan İdris A. yönetimindeki 09 SL 291 plakalı araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. 35 KD 8358 plakalı aracın yolcusu Serdar Y. ile 09 SL 291 plakalı aracın sürücüsü İdris A. ve Fatma A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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