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Söke’de 15 Temmuz’da Şehitler İçin Dualar Edildi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Söke’de Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, şehitler için dualar okundu.
AYDIN 15.07.2022, 12:07
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Söke’de Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, şehitler için dualar okundu.
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Garnizon Komutan Vekili Fuat Odabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın da katılım sağladığı şehitlik ziyaretinde ilçe protokol üyeleri de yer aldı.
Şehitlerimizin kabirleri başında dualar okunurken, karanfiller bırakıldı. Asri Mezarlıkta bulunan şehilik ziyareti sırasında merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun kabri de unutulmadı. Katılımcılar Vali Yazıcıoğlu’nun kabrini de ziyaret edip dua okudu.