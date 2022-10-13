Söke’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması ile ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sazlı Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda ’yakın akrabayı öldürmek’ ve ’2313 sayılı kanuna aykırılık’ suçlarından hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan R.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.