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Söke Ziraat Odası’ndan Kaymakam Zeybek’e ziyaret
SÖKE ZİRAAT ODASI BAŞKANI MUSTAFA TANYERİ VE ODA MECLİS ÜYELERİ SÖKE KAYMAKAMLIĞI’NA ATANARAK GÖREVE BAŞLAYAN SONER ZEYBEK’İ ZİYARET ETTİ.
AYDIN 11.08.2020, 15:46
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Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve oda meclis üyeleri Söke Kaymakamlığı’na atanarak göreve başlayan Soner Zeybek’i ziyaret etti.
Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve oda meclis üyeleri Söke İlçe Kaymakamlığı’na atanan Soner Zeybek’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek, görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Söke ilçesinin ve çiftçilerin tarım alanındaki ihtiyaçları ve bu konuda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.
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