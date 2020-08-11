Söke Ziraat Odası’ndan Kaymakam Zeybek’e ziyaret

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve oda meclis üyeleri Söke Kaymakamlığı’na atanarak göreve başlayan Soner Zeybek’i ziyaret etti.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve oda meclis üyeleri Söke İlçe Kaymakamlığı’na atanan Soner Zeybek’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek, görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Söke ilçesinin ve çiftçilerin tarım alanındaki ihtiyaçları ve bu konuda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.