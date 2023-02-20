Söke Ziraat Odası’nda Meclis Başkanı Yusuf Çam oldu

Söke Ziraat Odası meclis toplantısı yaparak meclis başkanı ve yönetim kurulunun görev bölümünü kararlaştırdı.

Yapılan toplantıda Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam’ın Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı olarak belirlendiği açıklandı. Diğer taraftan Mustafa Tanyeri Başkanlığı’nda yönetim kurulu üyelerinin de görev taksiminin yapıldığı ifade edildi. Buna göre Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Hasan Gök, Muhasip Üyeliğe Mustafa Asrav’ın getirildiği belirtildi.

Meclis Başkanı Haşim İbi ve yeni başkan Yusuf Çam görevi birbirlerine tatlı ikram ederek teslim etti. Haşim İbi; “İki yıl Söke Ziraat Odası meclis başkanı olarak yaptığım görevimi Güllübahçe delegesi Yusuf Çam’a devrettim, başarılar dilerim” dedi.