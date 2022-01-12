Söke Ziraat Odası; “Yağışlarla umudumuz yeniden yeşerdi”

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri son yağışları değerlendirerek, yağışların üretici açısından oldukça umut verici olduğunu barajlardan gelen haberlerin ise oldukça sevindirici olduğunu söyledi.

Çok uzun zamandır bu yağmurları beklediklerini vurgulayan Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, “Son yağmurlar bizi sevindirdi özellikle barajların seviyesi yağışlarla birlikte yükseldi. Bölgemizde olan kuvvetli yağış derelerimizi özellikle Sarı Çay, Kisir Çayı, Sarp deremiz yoğun şekilde doldu. Geçen sezon ki sulamayı yapamayacağız diye çok tedirgindik. Ancak son yağmurlar umutlarımızı yeşertti. Umarız daha da fazla yağış olur ve barajlarımızın istenilen seviyeye ulaşır” dedi.