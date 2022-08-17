Söke Ülkü Ocakları başkanı değişti

Söke Ülkü Ocakları’nda başkanlık görevini 3 yıldır sürdüren Erhan Yıldız, görevini Onur Şahin’e devretti.

30 Kasım 2019 tarihinden itibaren Söke Ülkü Ocakları Başkanı olarak görevini sürdüren Erhan Yıldız düzenlenen törenle koltuğunu Onur Şahin’e devretti. Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş’un katıldığı devir teslim töreninde yaklaşık 200 Sökeli ülkücü katıldı. Karakuş, "Söke Ülkü Ocakları Başkanlığına Onur Şahin atanmıştır. Yeni görevinde başarılar diler, görevini devreden Erhan Yıldız’a ve geçmiş dönemlerde Söke Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Daha önce de Söke’de Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Onur Şahin, "Bize bu görevi layık gören başkanlarımıza teşekkür ederim. Devir teslim törenine katılan tüm ülküdaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Bugüne kadar görevi layıkıyla yerine getiren Erhan Yıldız başkanımızdan da Allah razı olsun verdiği emekler için teşekkür ederim. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.