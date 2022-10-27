Söke Ticaret Odası’nda Yenilikçi Hareket gaza bastı

Söke Ticaret Odası seçimlerine yaklaşırken, gruplar sahada çalışmalarını sürdürürken; adaylar ve projeleri de açıklanmaya başladı. Söke Ticaret Odası Yenilikçi Hareket Grubu ekip ve proje tanıtım toplantısı yaptı. Söke Ticaret Odası Başkanlığı’na aday olan sarı liste Ticaret Odası Yenilikçi Hareket Grubu Lideri Erkan Kaçar; düzenlenen toplantıda 7 meslek komitesinde yer alacak yol arkadaşlarını kamuoyu ile paylaşırken, göreve geldiklerinde yapmayı hedefledikleri projeleri de anlattı.

Meslek komitelerinde yer alacak 47 kişiden 10’unun kadın olmasına vurgu yapan Söke Ticaret Odası Başkan Adayı Erkan Kaçar; “Pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınların ellerinin değdiği yerde güzelliklerin olacağını biliyoruz. Bu nedenle kadınlarımızı önemsiyoruz” diyerek sözlerine başladı.

“Üye kayıplarına dikkat çekti”

Göreve gelmeleri halinde sektörel toplantılara önem vereceklerini, üyeleri ile iç içe olan bir anlayışla yönetim sergileyeceklerini belirten Erkan Kaçar, Ticaret Odası’nda yaşanan üye kayıplarına dikkat çekti. Ticaret Odası’ndan ayrılmaların yanı sıra, borçlarından dolayı üyeliği askıda olanların sayısının da fazla olduğunun altını çizen Erkan Kaçar; “Bunların sorgulanması gerek. Üyelerin dertleri, sorunları neler tespit edilmeli, çözüm yolları bulunmalı. Biz bunun için ‘Biz değil, Ben diyerek’ göreve talibiz” dedi.

Kobi destek masası, fuarlara katılım gibi basit gibi görünen projelerin dahi mevcut yönetim tarafından gerçekleştirilemediğini belirten Erkan Kaçar; “Küçük gibi görünebilir ancak üyelerimize dönüşü büyük olacak işler bunlar” dedi.

“Vakıf projesi çok önemli”

Ticaret Odası tarafından kurulacak vakıf projesini çok önemsediğini dile getiren Söke Ticaret Odası Başkan Adayı Erkan Kaçar; “Oluşturulacak iştirakler, Söke’nin önünü açacak projeler, Söke Ticaret Odası’nın yapması gereken yatırımlar, oluşturtulacak iştirakler bu vakıf üzerinden çalışacak” dedi.

“OSB içinde etkin rol almak istiyoruz”

İlk üç ayda kurmayı planladıkları Vakıf aracılığı ile Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki yükleme boşaltma istasyonunun işletilmesi, yine Söke OSB içinde yer alacak sosyal hizmet alanlarının çalıştırılmasına talip olduklarını belirten Erkan Kaçar; bu projelerin Ticaret Odası’na ciddi bir maddi kaynak yaratacağını söyledi. Oda’nın projeleri gerçekleştirmek, üyelerinin maddi ve manevi yanında olmasını sağlamak için gelirlerini artırmaya ihtiyacı olduğunu belirten Erkan Kaçar; Söke OSB içinde kendilerine tahsis edilebilecek alanda yapılacak Ulusal Fuar Alanı’na da talip olduklarını söyledi. Oluşturtulacak fuar alanında düzenli düzenlenecek fuarların Söke’nin tanıtımı ve ekonomik hayatına katkı sağlayacağını belirten Erkan Kaçar; daha şimdiden Türkiye’nin önde gelen bir fuarcılık şirketi ile görüşüp, ön protokol imzaladıklarını dile getirdi.

“Benim binam nerede”

Son olarak 4,5 yıl önce yapılan Ticaret Odası seçimlerinde üç adayın da dile getirdiği ve öncelikli olan yeni hizmet binasının geride kalan sürede yapılamadığını belirten Erkan Kaçar, “Aday olarak değil, sadece bir üye olarak soruyorum. Benin binam nerede?” diye sordu. Ayrıca mevcut yönetimin seçimlere çok kısa bir süre kala aynı binanın üçüncü katından, zemin katına taşınarak, yaklaşık bir milyon TL masraf yapmasını da eleştirdi. Yapmayı planladıkları bina için yer ve projelerinin hazır olduğunun altını çizen Erkan Kaçar; “Yeni hizmet binası bizim için proje değil, boynumuzun borcudur” dedi.

Erkan Kaçar sunumunu Mustafa Kemal Atatürk’ün Söke’ye gelişinde anı defterine yazdığı “Türk vatanını yükseltmek için lüzumlu gayreti, asarı maddiye ve fiiliye ile göstermelerini, Söke’nin kıymetli gençlerinden beklerim” sözü ile tamamlayıp; “bu sözü kendimize rehber edindik. Söke’ye yenilik şart, desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.