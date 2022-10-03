Söke Ticaret Borsası’nda başkanlar güven tazeledi

Söke Ticaret Borsası seçimleri gerçekleştirilirken, tek liste ile gidilen seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu güven tazeledi.

Söke Ticaret Borsası seçimleri gerçekleştirildi. Söke Ticaret Borsası bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşlar yeni meclis üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Borsanın konferans salonunda saat 10.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri, 17.00’da sona erdi. Seçimde 79 oy kullanmaya haiz borsa üyesinden 53‘ü oy kullandı.

Seçimin Söke Ticaret Borsası’nın tüm üyelerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Söke Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, “Bütün üyelerimiz bize destek verdi. Bugüne kadar yaptıklarımız belli. Lisanslı deponun inşaat işi kaldı. Söke’nin ve Borsamızın güveni ile bu büyük işi sağ salim bitirmek istiyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu ise, “Duydukları güvenden dolayı Ticaret Borsası camiamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel işler yaptık, inşallah devamı gelecek. Borsamız ve Sökemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.