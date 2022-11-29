Söke Ticaret Borsası TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel beraberindeki meclis üyeleri Ahmet Başer ve Mustafa Toyran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Borsası yönetim ve meclisine yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, “Seçimlerimiz üstün demokrasinin en iyi olduğu şekliyle geçti. Huzurlu bir şekilde geçirdik. İnşallah bundan sonra da üyelerimize, ülkemize, ilçemize hayırlı hizmetler vereceğiz. Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız olarak Rifat Hisarcıklıoğlu sizlerden her zaman güven ve güç hissettik. Üyelerimizin her türlü problemini çok kolaylıkla iletebileceğimiz bir ortam sağlıyorsunuz. Bu konuda zaten uzun süredir yaptığı faaliyet ve hizmetlerle oda-borsalarımızın statüsünü ve seviyesini oldukça yükselttiniz. Bizlerde sizlerin belirlediği hedefler doğrultusunda en üst seviyede bölgemize, üyelerimize ticarete hizmet vermeye çalışıyoruz. Görüşme ve nazik ev sahipliğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.