Söke Terziler Odası’nın üye buluşmaları devam ediyor

Söke Terziler, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan’ın, oda seçimleri öncesinde üyeleri ile bir araya gelinen kahvaltılı toplantıların ikincisi pazarcı esnaflarla yapıldı.

Gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Salih Devrim, Aydın Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Yüksel Sabacı, Söke Esnaf Odalarının Başkanları da katıldı.

Söke Terziler, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan, “Her zaman üyelerinin yanında olan, üyelerin birbirleri ile birlik ve dayanışma içinde olacağı bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizi söylemiştik. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz kahvaltılı üye buluşmalarımızın ikincisinde pazarcı esnaflarımızla bir araya geldik. Protokol üyelerimiz de katılımlarıyla birleri onurlandırdılar. Toplantımıza katılarak bizlere destek veren, yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu tür buluşmalarımız devam edecek” dedi.