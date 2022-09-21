Söke TARİŞ uluslararası markaları cezbediyor

Dünyanın önde gelen Japon pamuk tüccar firmalarından Toyoshima firması yetkilileri, Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’nde ‘’Doğadan Modaya Organik Pamuk” projesine ilişkin bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü desteğiyle bu yıl uygulamaya geçilen ‘’Doğadan Modaya Organik Pamuk” projesi çerçevesinde, pilot bölge seçilen Söke’de bulunan ve Türkiye’nin en büyük pamuk tarım satış kooperatifi konumundaki Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, uluslararası markaların dikkatini cezbetmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda İspanyol tekstil devi Inditex yetkililerinin ziyarette bulunduğu kooperatife, bu kez Dünyanın önde gelen Japon pamuk tüccar firmalarından Toyoshima firması yetkilileri Kai Takaaki ve Shoya Takimato da ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette organik pamukta pilot bölge olarak seçilen Söke’deki üretime dönük uygulamalar, üretilen pamuğun kalitesi ve çırçır fabrikası ünitelerindeki işleme safhasına ilişkin Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer’den detaylı olarak bilgi alan Japon firma temsilcileri, ziyaretten memnun ayrıldı. Firma yetkililerine tercüman eşliğinde açıklamada bulunan Başkan Özer, GDO’suz tohumla ve organik pamuk üretim esaslarına uyularak üretim yapılan Söke Pamuğu’nun lif uzunluğu ve kalite standardı açısından dünyada hatırı sayılır ve aranan bir nitelikte olduğunu vurguladı. Firma yetkilileriyle paydaş çalışmalar içerisinde olmaya da hazır olduklarını belirten Başkan Özer, organik pamuk üretiminde Türkiye’nin lider ülke olma potansiyeline sahip olduğunu kaydederek Söke’nin önemine de dikkati çekti.

’İşbirliğine Hazırız’ mesajı verdiler

Kooperatif Müdürü Dilek Coşkun, kooperatifte görevli ziraat mühendisleri ile uzman ekip eşliğinde tesislerde de incelemede bulunan Japon firma yetkilileri, Söke ve bölgedeki organik pamuk üretimi ve işleme konularına dair bilgiler aldı. Modern donatılara sahip kooperatifteki çırçır işleme ünitelerini de ziyaret eden Japon heyet, bilgilendirmenin ardından yaptıkları açıklamada, kooperatifin yıllık ortalama pamuk alımı rakamları ve piyasayı dengeleyici rolünden de övgüyle söz etti. Yapılan ziyaretin ardından Başkan Özer ve kooperatif yetkililerine teşekkür eden Japon heyet, paydaş çalışma ve işbirliği konularında da hazır olduklarını belirtti.