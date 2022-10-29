Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi üreticinin güvencesi oldu

Aydın Söke’de pamukta ikici ürün hasadına başlarken, ilk hasatta normal fiyatların 2-3 lira üzerinde alım yapan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, üreticinin güvencesi olmaya devam ediyor.

Üreticilerin yoğun şekilde rağbet gösterdiği Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’nin, yaklaşık 15 günlük ikinci hasat döneminde de üretilen pamuğun yüzde 50’sini alması beklenirken, piyasayı regüle etmesiyle de göz dolduruyor.

Ege Bölgesi’nin pamuk deposu Söke’de, geride kalan ilk hasat döneminde yaklaşık 25 milyon kilogram pamuk alımında bulunan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, halihazırda yeni başlayan ikinci ürün hasadında üreticinin tercihi oldu. İkinci ürün hasadında da hedeflerinin üretilen pamuğun yüzde 50’sini almak olduğunu belirten Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, uyguladıkları fiyat politikasıyla piyasayı dengelemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

“Üreticilerimizin sonuna kadar yanındayız"

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’nin 73 yıldır bölgede ortak ve üreticilerin sigortası olarak hizmet ürettiğini kaydeden Başkan Özer, “Kooperatif olarak bu sezonda da ortak ve üreticilerimizden ciddi rağbet gördük.İlk hasatta aldığımız 25 milyon kilogram pamuk da üreticilerimizin bize duyduğu güvenin ispatıdır. Halihazırda ikinci ürün hasadı da başladı. Ortak ve üreticilerimiz, Söke Ovası’nda hummalı bir şekilde hasada devam ediyor. Bu sezonda da üreticilerimizi tüccara ezdirmeyerek dünya borsalarına göre en makul seviyede açıkladığımız fiyatla yanlarında olduk. Sağolsun, üreticilerimiz de bize duydukları yüksek güvenle ürünlerini teslim ederek depolarımızı hıncahınç doldurdu. Kendilerine her zaman ifade ettiğimiz gibi ne kadar teşekkür etsek azdır. İkinci ürün hasadına dönük olarak da tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Söke merkez, Güllübahçe ve Sarıkemer’deki tesislerimiz 7/24 esasıyla üreticilerimizin hizmetindedir. İkinci ürün hasatta da beklentimiz üretilen pamuğun yüzde 50’sini almaktır. Üreticilerimiz bize güven duymaya devam etsin. Biz dün olduğu gibi bugün de yüzlerini kara çıkarmadan kooperatif olarak yanlarında durmaya sonuna kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.