Söke Tariş Başkanı Özer’den açıklama

Söke Tariş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, yaptığı basın açıklaması ile Söke çiftçisinin sahibi olduğu çiftçi kuruluşu Tariş’in siyasete alet edilmek istendiğini belirterek, sosyal medya mecrasında seviyesiz bir karalama ve linç kampanyası ile karşı karşıya olduklarını ileri sürdü.

Söke çiftçisinin seviyesi yerlerde olan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemesini ve Söke Tariş’in arkalarında olduğunu bilerek üretimlerine odaklanmalarını isteyen Başkan İsmail Özer, “Seviyesi oldukça düşük, nitelikten yoksun mahalle ağzıyla kaleme alınmış bu kampanyaların arkasında kimlerin olduğunu görmekteyiz ve Söke kamuoyu da bunu biliyor. Daha önce de birçok defa ifade ettiğimiz üzere Söke Tariş, siyasetten uzak binlerce Söke çiftçisinin sahibi olduğu çiftçi kuruluşudur. Türk tarımının geldiği noktada kooperatiflerin öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde bu derece seviyesizlik kabul edilebilir değildir. Söke Tariş yönetimi birlik içerisinde, genel kurulun verdiği görevlerini üyelerinin yüksek menfaatini gözeterek yerine getirme çabası içerisindedir. Bu seviyesizliklere ayıracak bir saniyesi bile yoktur” dedi.