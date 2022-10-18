Söke TARİŞ 22 milyon kilogram pamuk alımı yaptı

Ege Bölgesinin pamuk ambarı Söke Ovası’nda pamuk hasadı devam ediyor. Birinci ürün olarak ekilen pamuk hasadında sona gelinirken, Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifinin şu ana kadar hasat edilen pamuğun yüzde 25’ini aldığı belirtildi. İkinci üründe alım hedefi ise yüzde 50 olarak açıklandı.

Bu yılda ortak ve üreticilerinden ciddi oranda rağbet gördüklerini açıklayan Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, basiretli tüccar anlayışıyla yöneticilik yaparak hem kooperatifin, hem de ortaklar ve üreticilerin güvenini kazanmanın bir kez daha haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

İsmail Özer açıklamasında, “TARİŞ olarak bu sezonda ortak ve üreticilerimizin yüksek menfaatlerini gözeterek yola çıktık. Halihazırda 22 Milyon Kg pamuk alımı gerçekleştirerek, bu yılda ortak ve üreticilerimizden ciddi oranda rağbet gördük. Bize güvenip ürününü teslim eden ortak ve üreticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, bize güvendiler. Biz de kooperatif olarak onların güvenlerini asla boşa çıkarmayacağız. Üzerimize düşen görevi yerine getirerek, üreticimizin ürettiği üründen hak ettiğini kazanması için de gerekli her türlü çabayı sarf ediyoruz. İkinci ürün pamukta da hedefimiz üretilen ürünün yüzde 50’sini almaktır. Şimdiden ikinci ürün pamuk hasadının hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” dedi.