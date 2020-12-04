Söke Stadı’nda bakım çalışmaları tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bakıma alınan Söke İlçe Stadı’nda çalışmalar tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Söke İlçe Stadı, Bölgesel Amatör Lig müsabakaları için bakıma alındı. Bal ligi takımlarını ağırlayacak olan Söke İlçe Stadı uzman ekipler tarafından havalandırma, kumlama, yabancı otla mücadele ve ara ekim çalışmaları yapılarak futbol müsabakaları için hazır hale getirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi vererek, “Geçtiğimiz yıllarda çok yıpranan ve ilimizdeki Bal Ligi takımlarını ağırlayacak olan Adnan Menderes, Didim, Çine ve Söke Statlarımızı bakıma aldık. Çalışmalarımız büyük bir çaba ve titizlik ile sona erdi. Yeni sezonda hazır hale getirilen statlarımızın gençlerimize hayırlı olmasını ve 2021 Ocak ayı sonunda pandemi kurallarına göre başlatılması planlanan, Amatör Futbol Liginde ilimizi temsil edecek olan takımlarımıza başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.