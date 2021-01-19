Söke Sağlık Hizmetleri MYO ’Performans Değerlendirme Toplantısını gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020 Yılı Performans Değerlendirme Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Kalite Birim Komisyonu Başkanı Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter’in konuşmalarıyla başlayan toplantı, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan Pekince ve Öğr. Gör. Dr. Nazan Öztürk’ün performans değerlendirme sunumlarıyla devam etti. Akademik, idari personelin ve öğrencilerin katıldığı toplantıda Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tarihçesine, amaç ve hedeflerine, değerlerine, yapılan akademik çalışmalara değinilerek kalite sürecinin Yüksekokul bünyesinde başlamasıyla gerçekleşen değişiklikler ve 2021 hedeflerinin ne olacağı belirtildi. Toplantının sonunda Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, öğrencilerden ve idari personelden Yüksekokulu ve uzaktan eğitim sürecini değerlendirmelerini istedi. Öğrencilerden alınan cevaplar Yüksekokul hedefleri ve güçlü yönleri olarak kayıt altına alındı.