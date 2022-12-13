Söke Polisinden Kızılay’a kan bağışı desteği

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kızılay’a kan bağışı desteğinde bulundu. Söke’nin Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan kan bağış merkezine gelen Söke Polisi kan verdi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü kan bağışı organizasyonu ile anlamlı bir etkinliğe imza atarken, kan bağışının önemine de dikkat çekti. Polis ekipleri Cumhuriyet meydanında bulunan Kızılay aracına giderek kan bağışında bulundu. Kan acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu dile getiren yetkililer, kan bağışı için polis ekiplerine minnettar olduklarını açıkladılar. Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp’te kan bağış noktasına gelerek kan veren tüm emniyet teşkilatına teşekkür etti.