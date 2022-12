Söke Pidesi, Coğrafi İşaret ile markalaştı

Aydın’ın Söke ilçesinin geleneksel lezzetleri arasında yer alan ‘Pide’ coğrafi işaretini aldı. Söke Ticaret Borsası’nın girişimleri ile işaretli hale getirilen ‘Söke Pidesi’ artık Söke’nin lezzet markalarından biri olarak anılacak.

Birçok yerde olmasına karşın hamuru ve özellikle kıymalı-yumurtalı pidesinde kavrulmuş kıyma ile yapılmasıyla kendisini benzerlerinden ayıran lezzet Söke Pidesi, coğrafi işaretine kavuştu. Söke Pidesi Coğrafi İşaret tescili lansman töreni Söke Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapıldı.

Törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Ticaret Borsası Başkanı A. Nejat Sağel, Borsa Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Ticaret odası Meclis Başkanı Veysel Kara başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından konuşmayı Söke Ticaret Borsası Başkanı A. Nejat Sağel yaptı. ‘Söke Ticaret Borsası olarak her zaman yenilikçi, farklı ve büyük işler yapmayı hedefleyen bir strateji yolunda ilerlemekte olup, mutluluk ve azimle çalışmaktayız’ diyen Nejat Sağel konuşmasında; “Verimli topraklarıyla tarımsal ekonomiye can veren Söke’mize katma değer sağlayacak coğrafi işaretli ürünümüz olan Söke Pidemizin lansman töreni şahitlik ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu çabamızı, Söke’mizin değerlerine sahip çıkmak olarak görüyorum. Şehrimizin bu lezzetli ürününü tescilini alarak değerimize sahip çıkmak bizleri gururlandırmaktadır. Biliyorsunuz ki bir şehre ilk kez gittiğimizde, hemen ‘nesi meşhur?’ diye sorarız. Coğrafi işaret dediğimiz şey, aslında bu sorunun cevabıdır. Bir yerde yetişen kendine özgü değerlerin, yöreyle özdeşleşen şeklidir. Düşündük ki misafirlerimizi her zaman Söke Pidesini tattırarak ağırlıyoruz ve bu düşünce ile yola çıkarak bu görevi üstlenmek istedik. Bildiğiniz gibi, ilçemizin değerleri, toprak dokusu ürün çeşitliliği bakımından çok zengin ve bu zenginlikleri de Ülkemize duyurmak bizleri sevindirmekte ve esnafımıza ekonomik olarak katkı sağlıyor olabilmek bizleri mutlu etmektedir. Ayrıca, resmi kalite işareti olan coğrafi işaretin, ürünün pazarlama gücüne güç kattığı da bir gerçek. Öte yandan, coğrafi işaret, kırsal kesimde büyük istihdamlar sağlayarak, bölgeyi ve halkını kalkındırma imkanı sağlamaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar Söke Pidesi tadımına geçti.