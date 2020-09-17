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Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
PAMUK TOPLAMA ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
AYDIN 17.09.2020, 09:49
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Söke Ziraat Odası, Söke Ovası’nda uygulanacak makineli ve elle pamuk toplama ücretlerini açıkladı.
Söke Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada meclis toplantısında ilgili kararların alındığı ifade edildi. Söke Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada; “2020 Yılı Makinalı toplama fiyatı KDV dahil 190 TL, preseli pamuk toplama fiyatı KDV dahil 210 TL, elle pamuk toplama dayı başı ücreti dahil birinci el 1 TL, ikinci el 1.20 TL olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun” denildi.
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