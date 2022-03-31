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Söke, organik pamuk üretiminde pilot bölge ilan edildi

Söke’de “Organik Pamuk Yetiştiriciliği ve Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi”nin tanıtım toplantısı yapıldı.

AYDIN 31.03.2022, 16:51
Söke, organik pamuk üretiminde pilot bölge ilan edildi

Söke’de “Organik Pamuk Yetiştiriciliği ve Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi”nin tanıtım toplantısı yapıldı.

TAYEM salonunda gerçekleştirilen toplantıya Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Organik Tarım ve İYİ Tarım Uygulamaları Daire Başkanı Başak Egesel, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Zeki Berhuni, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Bakanlık temsilcileri, muhtarlar ve Pamuk üreticileri katılım sağladı.

“Türkiye dünyada 7’inci, Aydın Türkiye’de 3’üncü sırada”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, dünya ve Türkiye’deki pamuk üretimi ile ilgili rakamsal veriler sundu. Ökdem konuşmasında, “2020 yılında dünyada 83 milyon ton pamuk üretimi mevcut. Çin, Hindistan ve Amerika ilk üç sırada yer alırken, toplam 1 milyon 777 bin ton ile Türkiye 7.’nci sırada yer aldı. 2021 yılında Türkiye olarak pamuk üretimimiz 2 milyon 25 bin ton rakamına ulaştı. Aydın ilinde 2021 yılında 265 Bin ton pamuk üretimi gerçekleşti. Bu rakamla Urfa ve Diyarbakır’dan sonra 3.’ncü sırada yer almaktayız. Esasen ikinci sıradayız, geçen yıl yaşadığımız kuraklık nedeniyle biraz düşüş yaşadık” dedi.

Organik tarım rakamları ile ilgili de bilgi veren İl Tarım Müdürü Ahmet Ökdem; “Türkiye toplam 4 bin Hektar organik tarım yapılmış. 2020 de 582 Hektar iken 2021 itibariyle 1200 Hektar Organik tarım yapıldı. İnşallah Projemiz kağıt üzerinde kalmaz bunu hayata geçiririz. Başta Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Organik Tarım ve İYİ Tarım Uygulamaları Daire Başkanı Başak Egesel ise yaptığı konuşmasında Söke’nin organik pamuk üretiminde pilot bölge ilan edildiğini söyledi. Egesel konuşmasında; “Bakanlık olarak sektörün de taleplerini alarak bir proje başlatalım istedik. Aydın ilinin Söke ilçesini pilot ilçe olarak belirledik. Bu projede sektör toplantıları, fikir alışverişlerinin çok büyük önemi vardır. Proje ortaklarımızdan biri Ulusal Pamuk Konseyi. Projenin diğer sektör paydaşları ve STK’lar ile birlikte projede yürüme kararı aldık. DİTAP üzerinden sözleşmeli bir tarım modeli de gerçekleştirerek de bu projeyi gerçekleştireceğiz. 2022 yılını ön hazırlık yılı olarak görebilirsiniz. Sektörün organik pamukla ilgili ciddi talepleri var. Sadece pamukta değil, gıdada da özellikle insan sağlığına zarar vermeyen ürünlere yönelik bütün dünyada büyük bir talep oluşmakta. Küresel iklim değişiklikleri, kuraklıkla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Çocuklarımıza miras bırakacağımız alan ve toprakları koruyacak şekilde gerçekleşecek üretim teknikleri çok önemli ve bakanlığımızın stratejik planları içerisinde yer alıyor. Sadece sizlere bir sertifika almanızı sağlamayı değil; sizlere bir süreci öğretmek, organik tarımın felsefesini benimsetmek, toprağın sürdürülebilirliğini sağlayacak yapılandırmayı sağlamak, koruyucu önlemler aldırmak, rekabetçi bir üretim modelini sunmak projenin amaçları arasında yer alıyor” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından proje sunumu yapıldı.

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