Söke MTAL bisiklet takımından büyük başarı

Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bisiklet takımı Mayıs ayında gerçekleştirilen yarışmalarda elde ettiği iki derece ile Aydın ili ve Söke ilçesinde bir ilki gerçekleştirdi. Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bisiklet takımı, Balıkesir Burhaniye’de yapılan yarışmalarda 36 km’lik yol yarışında Türkiye birincisi ve zamana karşı 10 km’lik yarışta Türkiye üçüncüsü oldu.

Söke’de 4 yılık bir süreç meyvesini verdi. Bisiklette Söke’ye bir Türkiye üçüncülüğü, bir de Türkiye birinciliği başarısı geldi. 4 yıl boyunca haftanın altı günü günde iki saat çalışma yapan takım sporcuları Erkan Eryıkılmaz, Arda Şimşek ve Ali Gün beden eğitimi öğretmenleri Ali Büyükhasırcı ve eski bisiklet sporcusu, bisiklet antrenörü Yücel Sevinç’in nezaretinde büyük başarı elde etti.

İlk olarak Aydın ilinde okullar arası il şampiyonasında başarı elde eden takım, ardından Türkiye Şampiyonasına katılım sağlandı. Zamana karşı yarışta Türkiye üçüncülüğü elde eden takım, 36 km’lik yol bisikleti yarışında takım olarak Türkiye birinciliği elde etti.

Kurdukları Söke spor bisiklet takımı ile temelleri 9 yıl önce atmaya başladıklarını belirten bisiklet antrenörü Yücel Sevinç, Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bisiklet takımının başarısının son 4 yıllık sıkı bir çalışmanın eseri olduğunu söyledi. Beden eğitimi öğretmenleri Ali Büyükhasırcı ile birlikte Türkiye başarıları elde edebilecek sporcular yetiştirmeye inancıyla yola çıktıklarını belirten Yücel Sevinç; “Çok büyük emek ve çok büyük bir sabır. Bu sabrın sonucunda da Türkiye’nin zirvesine çıktık. Bu zaferde sporcularımızın azmi, kararlılığı, inancı ve fedakarlıkları var” dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Ali Büyükhasırcı; “Başarımızda kararlı çalışmanın yanında okul müdürümüz Ali Keskin’in büyük maddi ve manevi desteği var. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Bu başarıyı bize inanan herkese armağan ediyoruz” dedi.

Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Ali Keskin ise başarılarından dolayı öğrencileri ve eğitmenlerini kutladı.