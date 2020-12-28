Söke MHP’den İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne Dezenfektan Cihazı bağışı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatı pandemi sürecinde sağlık camiasını yalnız bırakmıyor.

Geçtiğimiz günlerde İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren filyasyon ekiplerine kumanya desteği veren Söke MHP bu kez dezenfektan makinesi bağışı yaptı. Ömer Akalın başkanlığındaki Söke MHP İlçe Yönetimi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy’u ziyaret ederek temin ettikleri dezenfektan cihazını teslim etti. Ömer Akalın; "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini birlikte aşacağız. Birbirimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.