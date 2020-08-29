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Söke MHP Ömer Akalın ile devam

SÖKE MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ

AYDIN 29.08.2020, 16:39
Söke MHP Ömer Akalın ile devam

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatı olağan kongresi yapıldı. Söke Öğretmenevi lokalinde gerçekleştirilen 13. Kongre mevcut İlçe Başkanı Ömer Akalın’ın aday olduğu tek liste ile yapıldı.

Kongreye Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, çeşitli STK ve esnaf oda başkanları, partililer ve davetliler katıldı.

MHP İlçe Kongresi’nde divan Başkanlığını MHP İzmir Milletvekili ve MYK üyesi Tamer Osmanağaoğlu yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede ilk olarak faaliyet ve bütçe raporları okunarak ibra edildi. Ardından MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin mesajı okundu. Ardından konuşmalara geçildi.

2019 yılı Kasım ayında MHP Söke İlçe Başkanı olarak atanan Ömer Akalın yaptığı konuşmasında, “MHP eskimeyen, ekşimeyen, çürümeyen ülkücülerin partisidir” dedi. Görev süresi içinde tanınan, herkese dokunan bir ilçe yönetimi olarak görev yapmaya gayret gösterdiklerini ve bunu da başardıklarına inandığını belirten Ömer Akalın; “Parti binamızı şahısların malı olmaktan kurtarıp, partimize kazandırdık. Bu çalışmada bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz kongremiz ile yönetimimize girecek taze kanlarla daha da güçleneceğiz. Bugüne kadar hizmet eden yöneticilerimize teşekkür ediyor, yeni yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. Yükümüz ağır. Bunun bilincindeyiz” dedi.

Kongrede MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Söke MHP’nin yeni yönetiminin isimleri okunarak tanıtıldı. Ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Yapılan ilçe kongresiyle Ömer Akalın Başkanlığında Söke MHP’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Ahmet Tokmakoğlu, Gürhan Selçuk, Hilal Ayyıldız Ateş, İbrahim Fatih Oğuz, Aydın Demir, Erol Ateş, Mehmet Güngörmüş, Aliksan Al, Ali Emre Çetin, Fatih Aslan, Mehmet Taşyumru, Hasan Günal, Mesut Yalmaç, Ziya İskender, Turgay Kale, Ali Küçük, Mehmet Hanifi Aras, Mehmet Geniş.

Kongrede ayrıca 60 kişiden oluşan il kongresi delegeleri de belirlendi.

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