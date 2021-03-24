Söke Kaymakamı Zeybek; "Uyuşturucu ile topyekün mücadele edeceğiz"

Söke Kaymakamı Soner Zeybek başkanlığında Mart ayı ilçe güvenlik kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının temel konusu uyuşturucu ile mücadele oldu. Toplantıda bu kez uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan farkındalık çalışmalarının sunumları yapıldı.

Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleşen toplantıya Garnizon Komutanı Murat Kandur, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan başta olmak üzere daire müdürleri, muhtarlar, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek yaptığı açılış konuşmasında uyuşturucu ile mücadelenin sadece kolluk kuvvetleriyle değil, topyekün bir mücadele olduğunu söyledi. Geçen ayki toplantıda Emniyet ve Jandarmanın faaliyetlerinin paylaşıldığını, İçişleri Bakanlığı’nın UYUMA Projesi ile ilgili bilgilendirme yapıldığını belirten Kaymakam Zeybek, diğer kurumların da yaptıkları mücadele çalışmalarını paylaşmak istediklerini dile getirdi. “Söke’de uyuşturucu gündem olmaktan çıkacak” sözlerinin arkasında olduklarını dile getiren Söke Kaymakamı Soner Zeybek; “Bunu hep birlikte başarabiliriz” dedi.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına sunumu Söke Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlarından Esra İlgin Dursun ve Mustafa Polat yaptı.

Psikolojik Danışman Esra İlgin Dursun, uyuşturucu ile mücadele, öğrenci ve velilerin bilinçlenmesi için çeşitli eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü, her okulda rehber öğretmenlerin konuya duyarlı olduğunu ifade etti. Rehber öğretmen bulunmayan okullara ise Rehberlik Araştırma Merkezi görev veriyor. Söke’de 2018-2019 eğitim döneminde 2 Bin 640 öğrenci, 591 veli ve 371 öğretmen madde bağımlığı ile ilgili rehberlik çalışmasına katılırken; 2019-2020 yılında 2 Bin 581 öğrenci, 585 veli ve 329 öğretmenin çalışmalara katıldığı belirtildi. 2020-2021 eğitim döneminde ise 2 Bin 240 öğrenci, 425 veli, 322 öğretmenin madde bağımlılığı rehberlik çalışmasına katıldığı ifade edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sunum sonrasında Söke Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü A. Turan Günen de madde bağımlılığı ile mücadele ve farkındalık çalışmaları konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.