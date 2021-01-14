Söke Kaymakamı Zeybek; "İlçemizde Covid-19 aşılamaları sağlık çalışanlarımızdan başladı"

Çin’den Türkiye’ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı’na ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli aşı nakil aracıyla hastanelere dağıtıldı. Bu kapsamda Aydın’ın Söke ilçesine 2 bin 520 adet gelen aşılar, öncelikle ilçedeki sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Aşılama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Söke Kaymakamı Soner Zeybek, ilçedeki yaklaşık 350 sağlık çalışanı ile aşılamanın başlatıldığını kaydetti. Bir ay sonra ikinci dozun uygulanacağını belriten Kaymakam Zeybek, “İlimizden gelen Covid-19 aşıları 14.01.2021 tarihi itibariyle; Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Hekimliği birimlerinde MHRS üzerinden randevu alan ilçemizde yaklaşık 350 sağlık çalışanı ile başlatmış bulunmaktayız. Bu kapsamda aşılanacak olan sağlık çalışanlarımız, Sağlık Bakanlığının birinci öncelikli risk grubunda bulunan doktor, diş hekimi, hemşire, hastanelerimizde görevli bulunan personel, özel muayenelerde çalışanlarımız, eczacılarımız ve yanlarında çalışan personelleri, Aile Sağlığı Merkezi Hekim ve personellerimizdir. İlk doz uygulamasını bugün başlattığımız Covid-19 aşılarının ikinci doz uygulamaları bir ay sonra tekrar yapılacaktır" dedi.

Vatandaşların MHRS üzerinden yada Alo 182’den aşı randevusu alabileceğini aktaran Zeybek, "Vatandaşlarımız ise aşılama takvimi doğrultusunda Covid-19 aşısı için MHRS üzerinden "https://www.mhrs.gov.tr/" veya "Alo 182"den randevu alabileceklerdir. Vatandaşlarımız, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden, aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir. Birinci doz aşılama çalışmasının ilçemiz sağlık çalışanlarının sağlıkları açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz, tüm sağlık çalışanlarımıza yapılan aşılamanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.