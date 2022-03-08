Söke Kadın Meclisi’nden 8 Mart kutlaması

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlik programını çelenk sunumu ve basın açıklamasıyla başlattı.

Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört ve Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu önderliğinde, Kent Konseyi kadın Meclisi’nin üyesi kadınlar Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Çelenk sunumu sonrasında Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Bulu açıklamasında; “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için toplanmış bulunmaktayız. 165 yıl önce 8 Mart 1857’de ağır çalışma koşullarını protesto etmek için direnişe geçen dokuma işçisi 129 kadının çıkan yangın ve çatışmada yaşamlarını yitirmesi sonucu 1977’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü ilan etmiştir. Kadınların mücadeleyi, dayanışmayı kutladığı gün olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu kadınının mücadelesi takdire şayandır. Nene Hatun, Kara Fatma, Ayşe Hanım, Halide Edip Adıvar, Gördesli Makbule, Fatma Çavuş, Aydın’dan Çete Ayşe hepsi Öncü ve güçlü kadınlardı. En zor zamanlarda isimlerini tarihe yazdırdılar. Dünyanın dört bir yanında bugünün kutlanması ise; kadınların ne kadar ilerlediklerini ve en ücra köşede kalan bir kadının sesi olduklarının ve de engelleri bir bir yıkmaya devam ettiklerinin göstergesidir. 2021 yılı için belirlenen tema "Lider Kadınlar" temasıdır. Covid-19’lu dünyada geleceğe ulaşmak bu tema ile dünya çapında kadın ve kızların daha eşit bir geleceğe yön verme ve salgın sürecindeki kadınların üzerine fazlasıyla binen yük, emek ve sorumluluklara dikkat çekmek adına belirlenmiştir. Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler sağlansa bile kadınlar açısından birçok sorun hala çözülebilmiş değildir. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir çoğunluğu yüzde yetmişi kadındır, eğitim almamış insanların üçte ikisi yine kadınlardır. Türkiye’deki verilere baktığımızda Kadınlar Günü altında çok daha derin meseleler barındırmaktadır.

Kadınların yüzde altmışının en büyük sorunu şiddettir. Evinde, işinde, sokakta, mutlu kadın, mutlu anne, mutlu bir toplum istiyoruz. Tarlalarda, fabrikalarda çalışan işçi kadınların, öğrencilerin, annelerimizin kız kardeşlerimizin emeğinin ve damla damla süzülen alın terinin mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Haklarından vazgeçmeyen inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadınlardan alınan ilhamla dünya daha güzel bir yer haline gelecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi dünya üzerindeki Her şey kadının eseridir. Saygıdeğer Türk kadınlarının ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri hafta boyunca devam edecek.