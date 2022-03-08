banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Kadın dayanışması ödül getirdi!

Söke Kadın Meclisi’nden 8 Mart kutlaması

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlik programını çelenk sunumu ve basın açıklamasıyla başlattı.

AYDIN 08.03.2022, 12:38
Söke Kadın Meclisi’nden 8 Mart kutlaması

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlik programını çelenk sunumu ve basın açıklamasıyla başlattı.

Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört ve Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu önderliğinde, Kent Konseyi kadın Meclisi’nin üyesi kadınlar Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Çelenk sunumu sonrasında Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Bulu açıklamasında; “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için toplanmış bulunmaktayız. 165 yıl önce 8 Mart 1857’de ağır çalışma koşullarını protesto etmek için direnişe geçen dokuma işçisi 129 kadının çıkan yangın ve çatışmada yaşamlarını yitirmesi sonucu 1977’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü ilan etmiştir. Kadınların mücadeleyi, dayanışmayı kutladığı gün olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu kadınının mücadelesi takdire şayandır. Nene Hatun, Kara Fatma, Ayşe Hanım, Halide Edip Adıvar, Gördesli Makbule, Fatma Çavuş, Aydın’dan Çete Ayşe hepsi Öncü ve güçlü kadınlardı. En zor zamanlarda isimlerini tarihe yazdırdılar. Dünyanın dört bir yanında bugünün kutlanması ise; kadınların ne kadar ilerlediklerini ve en ücra köşede kalan bir kadının sesi olduklarının ve de engelleri bir bir yıkmaya devam ettiklerinin göstergesidir. 2021 yılı için belirlenen tema "Lider Kadınlar" temasıdır. Covid-19’lu dünyada geleceğe ulaşmak bu tema ile dünya çapında kadın ve kızların daha eşit bir geleceğe yön verme ve salgın sürecindeki kadınların üzerine fazlasıyla binen yük, emek ve sorumluluklara dikkat çekmek adına belirlenmiştir. Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler sağlansa bile kadınlar açısından birçok sorun hala çözülebilmiş değildir. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir çoğunluğu yüzde yetmişi kadındır, eğitim almamış insanların üçte ikisi yine kadınlardır. Türkiye’deki verilere baktığımızda Kadınlar Günü altında çok daha derin meseleler barındırmaktadır.

Kadınların yüzde altmışının en büyük sorunu şiddettir. Evinde, işinde, sokakta, mutlu kadın, mutlu anne, mutlu bir toplum istiyoruz. Tarlalarda, fabrikalarda çalışan işçi kadınların, öğrencilerin, annelerimizin kız kardeşlerimizin emeğinin ve damla damla süzülen alın terinin mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Haklarından vazgeçmeyen inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadınlardan alınan ilhamla dünya daha güzel bir yer haline gelecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi dünya üzerindeki Her şey kadının eseridir. Saygıdeğer Türk kadınlarının ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri hafta boyunca devam edecek.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18