Söke İşletme Fakültesi’nde ‘Türk Kadını’ etkinliği

Söke Kaymakamlığı ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi işbirliği ile Söke’de Türk Kadını konulu konferans yapıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Fisun Yüksel’in yaptığı konferansta Belkıs Turunçcu, Ece Akça ve Pınar Dağlıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Söke kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes başta olmak üzere daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katılımcılar arasında yer aldı.

Söke İşletme Fakültesi Konferans Salonunda yapılan etkinlikte açılış konuşmasını Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun yaptı. Dünya üzerinde meydana gelen savaşlarda en çok kadınların mağdur olduğunu belirten Turan Akkoyun, "Gerçekleşen Rusya Ukrayna savaşında medyaya yansıyan kadın görüntülerini görünce 110 yıl önce Balkanlar’daki durumu hatırlıyoruz. Kastamonu’daki kadınları, Kafkaslarda Nene Hatun’u, Kurtuluş Savaşı’nda Kuvai Milliyeci şehit edilen kadınlarımızı hatırlıyoruz. Böylesi bir toplantıyı bir ninenin torunu, bir annenin evladı, bir kadının eşi ve iki kız çocuğu babası olarak son derece anlamlı buluyorum." dedi. Kadınlarla ilgili benzer sorunların tüm dünyada küresel olarak problemlerin olduğunu belirten Prof. Dr. Turan Akkoyun, "Bu sorunları çözecek yine bizleriz. Türk tarihinde Selçuk Hatun kadına şiddeti nasıl önlediyse, yine önleyebiliriz" dedi. Dekan Akkoyun konuşmasının sonunda kadına haklarını veren Mustafa Kemal Atatürk’ü de andı.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Fisun Yüksel sunum yaptı. Türk kadınının tarihteki yerini konu alan sunumda Fisun Yüksel; eski Türk geleneğinde kadın, İslamiyet sonrasında Türk Kadını, Osmanlı Devleti’nde Türk Kadını ve Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk Kadını konu başlıklarında konuşma yaptı.