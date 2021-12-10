Söke İnsan Hakları Kurulu üyeleri nezarethaneleri gezdi

10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle Söke’de çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney Başkanlığı’nda içinde mecliste grubu bulunan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de yer aldığı İnsan Hakları Kurulu Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Günün anlamına ilişkin konuşmayı Söke Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mahir Ünal yaptı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 73. Yıldönümünün kutlandığını belirten Mahir Ünal konuşmasında, Söke İlçe İnsan Hakları Kurulu’nun yapısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Söke’de kurulun Kaymakamlık makamı başkanlığında 18 kişiden oluştuğunu belirten Mahir Ünal, kurulda Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri Komisyonu, İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Komisyonu, İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu ile Nezarethane Denetim Komisyonu olmak üzere 4 adet komisyonun yer aldığını söyledi. 2021 yılında Söke İnsan Hakları Komisyonu’na 34 başvuru yapıldığını ifade eden Söke Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mahir Ünal, incelemesi yapılan başvuruların 24’ünün insan hakları ihlali değil, kurumsal şikayetler olduğunu, 10 adedinin ise teşekkür bildirimi olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada Söke genelinde Hükümet Konağı, Belediye, Söke ADSM, Devlet Hastanesi poliklinikler ve acil servis gibi noktalarda toplam 34 adet İnsan Hakları şikayet ve teşekkür başvuru kutuları bulunduğu belirtildi.

Söke İnsan Hakları Kurulu Üyeleri çelenk sunum töreni sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Nezarethaneleri, sorgu odaları, avukat görüşme odasını gezdi. Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp’in de eşlik ettiği ziyarette, Söke Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amiri Komiser Serkan Coşar tarafından bilgiler verildi. Nezarethanelerdeki düzen ve temizlik dikkat çekerken; Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 7 adet nezarethane bulunduğu, 24 saat kamera güvenlik sistemi ile izlendiği ifade edildi.