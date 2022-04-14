Söke Huzur Evi yaşlıları artık ‘Bocce’ oynuyor

Söke Hilmi Fırat Huzur Evi yaşlıları bocce öğreniyor.

Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından huzur evi yaşlılarına yönelik açılan bocce kursunda, oyunu öğrenen huzur evi sakini yaşlılar, öğrendikleri bocce’yi keyifle oynamaya başladı. Bocce antrenörü Çiğdem Altun Olğar öncülüğünde, Ali Rıza Efendi Ortaokulu öğrencileri ile sahada buluşan yaşlılar güzel havada Bocce oynadı. Kursta öğrendiklerini, bocce takımı öğrencileri ile sahada uygulayan huzur evi yaşlılarının keyifli halleri görülmeye değerdi.