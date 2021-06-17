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Söke Genç İş İnsanları Derneği, siyasi partileri ziyaret etti

Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) Söke’de siyasi partileri ziyaret etti. Burak Semerci’nin dernek başkanı olmasından sonra içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle bir süredir ertelenen ziyaretler kapsamında, siyasi partilerin ilçe merkezleri ziyaret edildi.

AYDIN 17.06.2021, 09:41
Söke Genç İş İnsanları Derneği, siyasi partileri ziyaret etti

Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) Söke’de siyasi partileri ziyaret etti. Burak Semerci’nin dernek başkanı olmasından sonra içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle bir süredir ertelenen ziyaretler kapsamında, siyasi partilerin ilçe merkezleri ziyaret edildi.

Başkan Burak Semerci ve SÖGİAD Yönetim Kurulu üyeleri ilk olarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ilçe teşkilatını ziyaretin ardından sırasıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti Söke İlçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulundular.

Ziyaretlerin samimi bir havada geçtiğini dile getiren SÖGAD Başkanı Burak Semerci; "Sökemiz için gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projelerde tüm STK ve siyasi partilerimizle el ele çalışmalar ortaya koymak istiyoruz. Tüm siyasi partilerimizin ilçe başkan ve yöneticilerine bizleri nezaketle ağırlamalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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