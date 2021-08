Söke Berber ve Kuaförler Odası’ndan meslekte 30 yılını dolduranlara onur belgesi

Söke Berberler ve Kuaförler Odası, mesleklerinde 30 yılını dolduran üyelerini onurlandırıyor. Mesleklerinde otuzuncu yıllarını dolduran oda üyelerine onur belgesi ve çiçek takdim ediliyor.

Samed Can Başkanlığındaki oda yönetimi oda üyesi meslektaşlarını iş yerlerinde ziyaret etti. Meslekte 30 yılını dolduranlar arasında Söke Berberler ve Kuaförler Odası Samed Can da yer aldı. Samed Can ile birlikte Aykut Balaban, Mustafa Taşçı, Meskut Yirmibeş’e onur belgeleri verildi.

Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can; “Mesleklerinde aralıksız olarak faaliyet gösteren oda üyelerimize teşekkür ediyor ve kutluyoruz” dedi.

Oda başkanı Samed Can da onur belgesi ve çiçeğini yönetim kurulu arkadaşlarından aldı.