Söke Belediyespor’un EBBL’de rakipleri belli oldu

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL)’nde mücadele edecek Söke Belediyespor’un rakipleri belli oldu.

Aydın il şampiyonu olmasının ardından EBBL’de mücadele edecek Söke Belediyespor Büyük Erkekler Basketbol Takımı, (D) Grubunda ter dökecek. Dört takımlı grupta Söke Belediyespor’un rakipleri Denizli Çamlıkspor, ESA Bodrum ve Muğla Üniversitesi oldu.

Fikstür henüz belli olmazken, EBBL müsabaka takviminin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.