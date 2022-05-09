Söke Belediyespor ESA Bodrum engelini aştı

Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) D Grubunda dört maçlık seri geride kalırken, son maçta Söke Belediyespor kendi evinde ESA Bodrumspor’u ağırlarken, galip gelmeyi başardı.

Söke Kapalı Spor Salonunda oynanan Söke Belediyespor, ESA Bodrumspor maçında ilk çeyreği 20-11, ikici çeyreği 15-12, üçüncü çeyreği 28-19 ve dördüncü çeyreği 23-19’luk skorlarla geçen Söke Belediyespor maçın sonunda 86-61’lik skorla galibiyeti elde etti. Gruptaki iddiasını sürdürmesi için Söke Belediyespor açısından önemli olan mücadeleyi kazanan Söke Belediyespor, D Grubunda puan durumunu da ilginç bir hale getirdi. Geride kalan maçlarda Söke Belediyespor ilk maçında ESA Bodrumspor ve Muğla Üniversitesi’ne yenilmiş, Denizli Çamlıkspor’u ise yenmişti. Söke Belediyespor ESA Bodrum’u yenmesiyle ligdeki ikinci galibiyetini almış oldu.

Hafta sonunda D Grubundaki diğer maç Muğla’da oynandı. Maçta; Denizli Çamlıkspor, Muğla Üniversitesi’ni 77-74’lük skorla yenmeyi başardı.

D Grubunda bulunan Söke Belediyespor, Muğla Üniversitesi, ESA Bodrum ve Denizli Çamlıkspor geride kalan sürede toplam dörder maç oynarken, her bir takım da 2’şer galibiyet ve 2’şer mağlubiyet aldı. Söke ve Aydın ilinin EBBL’deki temsilcisi Söke Belediyespor; 15 Mayıs’ta Denizli Çamlıkspor, 21 Mayıs’ta ise Muğla Üniversitesi deplasmanlarına gidecek.