Söke Belediyesi’nin yetişkinlere yönelik kurs kayıtları başladı

Söke Belediyesi hobi ve meslek edindirme kurslarında yeni dönem kayıtlar başladı.

Yetişkinlere yönelik kurslar Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleşecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve 28 değişik branşta açılacak kurslar için başvurular 21 Eylül tarihinde son bulacak. Kurslar; Aerobik, Plates, Kick Boks, Çocuk ve Gençlik Korosu, Zumba, Latin Dansları, Zeybek, Drama, Diksiyon, Tiyatro, Resim, Piyano, Gitar, Ev Aksesuarları, Örgü Bebek, Örgü Çanta Yapımı, Turistik Hediyelik Eşya Yapımı, Deri Kemer/Cüzdan/Aksesuar, Deri Çanta Yapımı, Takı Tasarım, Otantik Takı, Sepet Yapımı, Örgü Tığ ve Şiş İşi, Dekoratif Ev Aksesuarları, İpek Kozasından El Yapımı Aksesuar, Çini ve Halı Dokuma dallarında açılacak.

Söke Belediyesi’nden kurs kayıtları için çağrı yapılırken, kayıtların kontenjan ile sınırlı olduğu hatırlatıldı. Kayıtlar Bedesten Kurs Merkezi’ne yapılacak.