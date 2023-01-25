Söke Belediyesinin buğday arazisi dron ile gübrelendi

Söke Belediyesinin tarımsal üretim ve sosyal sorumluluk projeleri arasında öne çıkanlardan biri olan buğday ekimi ve üretilen buğdayın una dönüştürülerek vatandaşlarla buluşturulması için bu yıl da çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Geçtiğimiz Aralık ayı içinde ekimi yapılan yeni sezon buğdaylar tarlada kendisini göstermeye başlarken, gübrelemesi ise son dönemin teknolojik atağı olan dronla yapıldı. Söke’de hizmet veren zirai tarım ilaçlama firması "Ege Dron" gübreleme işlemini ücretsiz yaptı.

70 dönümlük alanda yapılan dronla gübreleme işlemi 3 saat gibi kısa bir sürede tamamladı. Yapılan çalışmaları Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli de yerinde incelerken, dron firması yetkilileri Talha Özar ve Yiğit Ozan Oyan, Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi M. Orkun Ünsel’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, projenin geçtiğimiz iki yılda başarıyla gerçekleştiğini, bu yıl da çalışmaların sürdüğünü ifade ederek; gübreleme işlemini dronla gerçekleştirerek katkı sağlayan firma yetkililerine teşekkür etti. Tarımda gelişen teknolojinin kullanılmasının önemine değinen Başkan Vekili Yerli, "Dronla gübreleme tekniği bize maliyet ve iş tasarrufu sağladı" dedi.